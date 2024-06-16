Edirne'de Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber sürüclerin bayramlarını kutladı.

Hız limitlerine uyulması ve emniyet kemerinin önemini vurgulayan Büber, güvenli ve huzurlu bir bayram geçirilmesi için ekiplerin sahada bulunduğunu söyledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Büber, kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.

Sürücülere çikolata ve kolonya ikram eden ekipler, güvenli trafik akışının sağlanması için bilgilendirmelerde bulundu.

Jandarma sorumluluk bölgesinde denetim ve kontrollerini sürdüren ekipler, sürücülerin bayramlarını tebrik etti.

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