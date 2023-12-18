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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:07 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:11
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada, 800 gram esrar, 28 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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