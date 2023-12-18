Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 800 gram esrar, 28 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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