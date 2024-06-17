Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Kurban bayramı trafik kazası bilançosu | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 2 gününde, cumartesi ve pazar günü maalesef 16 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 716 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 08:27 Güncelleme: 17.06.2024 - 08:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi.

        Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 2 gününde, cumartesi ve pazar, maalesef 16 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 716 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

        Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bayram trafik kazası
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
        Bu bayram da kendimizi kestik! Acemi kasap bilançosu!
        Bu bayram da kendimizi kestik! Acemi kasap bilançosu!
        Ukrayna Barış Zirvesi'ni eleştirdi
        Ukrayna Barış Zirvesi'ni eleştirdi
        İngiltere'ye Bellingham hayat verdi!
        İngiltere'ye Bellingham hayat verdi!
        Deniz köpük köpük oldu
        Deniz köpük köpük oldu
        Otomobil kaza yaptı, kurban etleri tarlaya saçıldı
        Otomobil kaza yaptı, kurban etleri tarlaya saçıldı
        1-1 paylaştılar!
        1-1 paylaştılar!
        Palet imalathanesinde yangın
        Palet imalathanesinde yangın
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        Vefa örneği
        Vefa örneği
        Eriksen'in dönüşü!
        Eriksen'in dönüşü!
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!