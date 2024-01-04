Edirne'de asayiş
Keşan'da iş yerinden televizyon çalınan kişi polise başvurdu.
Keşan'da iş yerinden televizyon çalınan kişi polise başvurdu.
Yenimescit Mahallesi'nde iş yeri bulunan H.A, yaptığı kontrolde televizyonun çalındığını fark etti.
H.A, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- Kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı
Keşan'da 6 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Polis ekipleri, denetimleri esnasında şüpheli B.D'yi durdurdu.
B.D'ninUYAP sorgusunda "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
- İş yerinden hırsızlık
Edirne'de iş yerinden bir miktar para ve saat çalınan kişi polise başvurdu.
Sarıcapaşa Mahallesi'ndeki iş yerini kontrol eden T.Y, bir miktar para ve saatin çalındığını fark etti.
İş yeri sahibi Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
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