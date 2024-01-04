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        Edirne'de asayiş

        Keşan'da iş yerinden televizyon çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:46
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan'da iş yerinden televizyon çalınan kişi polise başvurdu.

        Yenimescit Mahallesi'nde iş yeri bulunan H.A, yaptığı kontrolde televizyonun çalındığını fark etti.

        H.A, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Keşan'da 6 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Polis ekipleri, denetimleri esnasında şüpheli B.D'yi durdurdu.

        B.D'ninUYAP sorgusunda "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        - İş yerinden hırsızlık

        Edirne'de iş yerinden bir miktar para ve saat çalınan kişi polise başvurdu.

        Sarıcapaşa Mahallesi'ndeki iş yerini kontrol eden T.Y, bir miktar para ve saatin çalındığını fark etti.

        İş yeri sahibi Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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