Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:03 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

        Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        "İsrail, Hamas'ı yok etme hedefinden çok uzakta"
        "İsrail, Hamas'ı yok etme hedefinden çok uzakta"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum

        Benzer Haberler

        AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı İba, kente gelişinde partililerce kar...
        AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı İba, kente gelişinde partililerce kar...
        Edirne'deki yüzme milli takım seçmeleri sona erdi
        Edirne'deki yüzme milli takım seçmeleri sona erdi
        Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu (2)
        Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu (2)
        Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu
        Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu
        Keşan'da sokak kütüphanesinden 15 bin kişi faydalandı
        Keşan'da sokak kütüphanesinden 15 bin kişi faydalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa