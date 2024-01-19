Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de polis ekiplerinin bulduğu yaralı bulunan atmaca koruma altına alındı

        Edirne'de polis ekiplerince yaralı bulunan atmaca koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de polis ekiplerinin bulduğu yaralı bulunan atmaca koruma altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de polis ekiplerince yaralı bulunan atmaca koruma altına alındı.

        Edirne'de, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yol kontrolleri esnasında kanadından yaralı atmacayı fark etti.

        Yaralı kuşu bulunduğu yerden alan polis ekipleri, tedavisi için Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlerine teslim etti.

        Koruma altına alınan atmacanın tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polis memuru aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Polis memuru aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de Osmanlı geleneklerinden "Helva sohbetleri" etkinliği düzenlendi
        Edirne'de Osmanlı geleneklerinden "Helva sohbetleri" etkinliği düzenlendi
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba ziyaretlerini sürdürüyor
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba ziyaretlerini sürdürüyor
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 eski emniyet müdürü tutukl...
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 eski emniyet müdürü tutukl...
        Trakya'da okullarda karne töreni düzenlendi
        Trakya'da okullarda karne töreni düzenlendi