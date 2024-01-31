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        Edirne Valisi Sezer, "Sadık Ahmet" filminin galasına katıldı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, "Sadık Ahmet" filminin galasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:27 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:31
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        Edirne Valisi Sezer, "Sadık Ahmet" filminin galasına katıldı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, "Sadık Ahmet" filminin galasına katıldı.

        Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, çekimlerinin bir bölümü Edirne’de yapılan "Sadık Ahmet" filminin İstanbul'da yapılan galasında yer aldı.

        Ömrünü Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadeleye adayan Gümülcine doğumlu tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatının ele alındığı, TRT ortak yapımı film 2 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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