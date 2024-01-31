Edirne Valisi Sezer, "Sadık Ahmet" filminin galasına katıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Sadık Ahmet" filminin galasına katıldı.

Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, çekimlerinin bir bölümü Edirne’de yapılan "Sadık Ahmet" filminin İstanbul'da yapılan galasında yer aldı.

Ömrünü Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadeleye adayan Gümülcine doğumlu tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatının ele alındığı, TRT ortak yapımı film 2 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.