Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 terör şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de son 3 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 3 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i PKK/KCK, 4'ü de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.