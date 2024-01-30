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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de bir otomobilde çok sayıda gümrük kaçağı bilgisayar malzemesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:56
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de bir otomobilde çok sayıda gümrük kaçağı bilgisayar malzemesi ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler G.K. ve S.V'nin bulunduğu otomobilde arama yaptı.

        Aramada çok sayıda gümrük kaçağı bilgisayar malzemesi ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - Motosiklet hırsızlığı

        Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan A.P, evinin önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

        M.T, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Edirne'de bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Polis ekipleri, denetimleri esnasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 55 fişek ele geçirildi.

        Şüpheliler Ö.K. ve K.B. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - Evden hırsızlık

        Keşan'da evinden çeşitli ziynet eşyaları ve parası çalınan kişi polise başvurdu.

        Yeni Mescit Mahallesi'nde yaşayan T.U, evinden ziynet eşyaları ve parasının yerinde olmadığını fark etti.

        Ev sahibi Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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