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        Süloğlu'nda jandarmadan telefon ve internet dolandırıcılığı uyarısı

        Edirne'nin Süloğlu ilçesinde jandarma ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığıyla ilgili köylerde bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:11 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:12
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        Süloğlu'nda jandarmadan telefon ve internet dolandırıcılığı uyarısı
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        Edirne'nin Süloğlu ilçesinde jandarma ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığıyla ilgili köylerde bilgilendirme çalışması yaptı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Süloğlu ilçesine bağlı Akardere, Büyükgerdelli ve Taşlısekban köylerinde hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme gerçekleştirildi.

        Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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