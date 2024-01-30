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        Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi

        Edirne'de toplanması ve satışı yasak olan 1 ton kum midyesine el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 12:16 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:18
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        Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi
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        Edirne'de toplanması ve satışı yasak olan 1 ton kum midyesine el konuldu.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Aramada 65 çuvalda 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen midyeler denize bırakıldı.

        Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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