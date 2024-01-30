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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:19 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:19
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda, 45 gram sentetik uyuşturucu, 30 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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