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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı

        Edirne'de, son 3 günde yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 5 terör örgütü üyesi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 15:01 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:01
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı
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        Edirne'de, son 3 günde yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 5 terör örgütü üyesi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı.

        Zanlılardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK üyesi olduğu belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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