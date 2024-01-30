Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        İnşaat halindeki dükkanın duvarı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi

        EDİRNE'de, yarım bırakılan inşaat halindeki dükkanın duvarı, kuvvetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilinde zarar oluşan Samet Gültiken, "Burada çocuklar da oynuyor, onların üzerine de devrilebilirdi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşaat halindeki dükkanın duvarı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de, yarım bırakılan inşaat halindeki dükkanın duvarı, kuvvetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilinde zarar oluşan Samet Gültiken, "Burada çocuklar da oynuyor, onların üzerine de devrilebilirdi" dedi.

        Olay, sabah saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce inşasına başlanıp, yarım bırakılan tek katlı dükkanın duvarı kuvvetli rüzgarda, park halindeki 17 FP 299 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde zarar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, inşaat ve otomobilde inceleme yaptı, tutanak tuttu. Otomobil sürücüsü Samet Gültiken'in de ifadesine başvuruldu. Otomobilini akşam park ettiğini ve sabah işe gittiğini söyleyen Gültiken, "Komşular, inşaatın yıkılması sesini duymuşlar. Duvar ve tuğla otomobilin üzerine düşmüş. Bu yapının civarında çocuklar da çok oynuyor. Çocukların üzerine de devrilebilirdi. Durumu polise bildirdik, araçta hasar meydana geldi" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"

        Benzer Haberler

        Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 terör şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 terör şüphelisi yakalandı
        Edirne'de 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi
        Edirne'de 1 ton kaçak kum midyesi ele geçirildi
        Süloğlu'nda jandarmadan telefon ve internet dolandırıcılığı uyarısı
        Süloğlu'nda jandarmadan telefon ve internet dolandırıcılığı uyarısı
        Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi
        Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        İnşaatta toprak kayması siteye zarar verdi, zemini direklerle sabitlendi
        İnşaatta toprak kayması siteye zarar verdi, zemini direklerle sabitlendi