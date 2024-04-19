Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar yaşamını yitirdi

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar (63) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edirne'nin gastronomi turizmi için pek çok çalışma ve proje yürüten Dinar, sabah saatlerinde uykusunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kısa aralıklarla ablası ve iki ağabeyini kaybeden Dinar, kurucusu olduğu Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneğinin başkanlığını yürütüyordu.

Edirne Belediye Meclisi, katıldığı televizyon programları, fuar ve etkinliklerde kentin tanıtımına verdiği katkılardan dolayı Dinar'a "Edirne turizm elçisi" payesi vermişti.