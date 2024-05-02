Kapıkule'de bir tırda gümrük kaçağı 23 külçe altın ve oto yedek parçaları ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 18 kilo 725 gram gümrük kaçağı altın ve lüks araçlara uygun otomobil parçası ele geçirildi.

Emniyet Müdürlü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen iki tır durduruldu.

Tırlarda yapılan aramada toplam ağırlığı 18 kilo 725 gram olan 23 külçe altın ve 22 altın bilezik ile lüks araçlara uygun gümrük kaçağı 7 yedek parça bulundu.