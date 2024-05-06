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        Edirne'den kısa kısa

        TED Edirne Koleji öğrencileri Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Model Birleşmiş Milletler Organizasyonu'na katıldı, Edirneli öğrenciler kente onur ödülü ile döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:51 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:54
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        Edirne'den kısa kısa
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        TED Edirne Koleji öğrencileri Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Model Birleşmiş Milletler Organizasyonu'na katıldı, Edirneli öğrenciler kente onur ödülü ile döndü.

        TED Edirne Kolejinden yapılan açıklamaya göre, Model Birleşmiş Milletler Simülasyonu'nun (TBMUN) 7'inci konferansı TED Bodrum Kolejinde yaklaşık 300 öğrencinin katılımıyla "Ulusal uyum" temasıyla düzenlendi.

        Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak canlandırıldığı, dünya meselelerinin konuşulduğu, liselerarası prestijli etkinliklerden TBMUN Konferansı, TED Bodrum Koleji Konferans Salonu'nda yapılan açılış seremonisi ile başladı.

        Açılışta TED Bodrum Koleji Lise Müdürü Ersin Erkan, Büyükelçi Cengiz K. Fırat ve Sheffield Üniversitesinden akademisyen Dr. Luke Ulaş’ın konuşmalarının ardından Yunanistan’dan gelen öğrenci ve öğretmenlerin sergilediği yöresel danslar sunuldu.

        Konferans boyunca 8 farklı komitede gerçek dünya meseleleri tartışıldı. Öğrenciler, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası organizasyonların simülasyonlarını canlandırarak küresel sorunları ele aldılar ve çözüm önerileri sundular. Tartışmalar İngilizce olarak yürütüldü ve yeni yasa tasarıları ortaya kondu.

        Konferansta tartışmaları İngilizce olarak sürdüren öğrenciler küresel sorunları ele alırken yeni çözümler ve yasa tasarıları sundu.

        Konferans diplomat, köşe yazarı, siyasetçi Şafak Pavey’in Cenevre'den gelerek konuşmacı olarak katıldığı kapanış töreni ile son buldu.

        Organizasyona TED Edirne Kolejinden katılan 10 öğrenci okullarını temsil etti. Öğrenciler, İngilizce öğretmeni Betül Balkış nezaretinde konferansa katılarak Edirne'nin adını "onur belgesi" alarak duyurdular. Katılımcılar arasında Orhan Kağan Baran, Halil Kutluürk, Deniz Onurdağ, Melek Zeynep Kılıç, Beliz Kapancı, Zeynep Özcan, Berensu İyi, Batu Çakıroğlu, Ayşe Mine Günal ve Beren Yaman yer aldı.

        -Edirne'de jandarma okul servislerini denetledi

        Edirne'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'de taşımalı eğitim ile eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servis araçlarını ve sürücüleri denetledi.

        Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

        Denetimlerin süreceği belirtildi.

        -"Her Yönüyle Lalapaşa, Meriç ve Süloğlu Sempozyumu" başladı

        Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen "Her Yönüyle Lalapaşa, Meriç ve Süloğlu Sempozyumu" başladı.

        Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılış programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, programda yaptığı konuşmada Edirne'nin ilçelerinin akademik çalışmalarla ele alındığını söyledi.

        Sempozyumların ilkinin İpsala'da başladığını belirten Rektör Tabakoğlu, "Bugün başlayan sempozyumla Lalapaşa, Meriç ve Süloğlu ilçeleri derinlemesine incelenecek. Sunulan bildiriler kitaplaşacak. Kurumlarımızın elinde kaynak bir eser olacak. İlçelerimizle ilgili pek çok konuda araştırmacıların ilgilisini çeken çalışmalar kitapta yer alacak. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

        Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tan ise sempozyumda 41 bildirinin sunulacağını ifade etti.

        Tarih, arkeoloji, edebiyat, lojistik ve tarım gibi konularda farklı bildirilerin bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Tan, sempozyuma destek veren yerel yöneticilere teşekkür etti.

        Programa, Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, Lalapaşa Belediye Başkanı Sezgin Geldi, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Sempozyum yarın sonra erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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