TED Edirne Koleji öğrencileri Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Model Birleşmiş Milletler Organizasyonu'na katıldı, Edirneli öğrenciler kente onur ödülü ile döndü.

TED Edirne Kolejinden yapılan açıklamaya göre, Model Birleşmiş Milletler Simülasyonu'nun (TBMUN) 7'inci konferansı TED Bodrum Kolejinde yaklaşık 300 öğrencinin katılımıyla "Ulusal uyum" temasıyla düzenlendi.

Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak canlandırıldığı, dünya meselelerinin konuşulduğu, liselerarası prestijli etkinliklerden TBMUN Konferansı, TED Bodrum Koleji Konferans Salonu'nda yapılan açılış seremonisi ile başladı.

Konferans boyunca 8 farklı komitede gerçek dünya meseleleri tartışıldı. Öğrenciler, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası organizasyonların simülasyonlarını canlandırarak küresel sorunları ele aldılar ve çözüm önerileri sundular. Tartışmalar İngilizce olarak yürütüldü ve yeni yasa tasarıları ortaya kondu.

Açılışta TED Bodrum Koleji Lise Müdürü Ersin Erkan, Büyükelçi Cengiz K. Fırat ve Sheffield Üniversitesinden akademisyen Dr. Luke Ulaş’ın konuşmalarının ardından Yunanistan’dan gelen öğrenci ve öğretmenlerin sergilediği yöresel danslar sunuldu.

Organizasyona TED Edirne Kolejinden katılan 10 öğrenci okullarını temsil etti. Öğrenciler, İngilizce öğretmeni Betül Balkış nezaretinde konferansa katılarak Edirne'nin adını "onur belgesi" alarak duyurdular. Katılımcılar arasında Orhan Kağan Baran, Halil Kutluürk, Deniz Onurdağ, Melek Zeynep Kılıç, Beliz Kapancı, Zeynep Özcan, Berensu İyi, Batu Çakıroğlu, Ayşe Mine Günal ve Beren Yaman yer aldı.

Konferans diplomat, köşe yazarı, siyasetçi Şafak Pavey’in Cenevre'den gelerek konuşmacı olarak katıldığı kapanış töreni ile son buldu.

Konferansta tartışmaları İngilizce olarak sürdüren öğrenciler küresel sorunları ele alırken yeni çözümler ve yasa tasarıları sundu.

-Edirne'de jandarma okul servislerini denetledi

Edirne'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'de taşımalı eğitim ile eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servis araçlarını ve sürücüleri denetledi.

Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.