Edirne'deki sınır kapılarında yolcu trafiği geçen yıla kıyasla yüzde 15 arttı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yolcu trafiğinin geçen yıla göre yüzde 15 arttığını söyledi.

Vali Sezer, Valilik Toplantı Salonu'nda, asayiş olaylarına yönelik düzenlediği toplantıda, sınır kapılarında yoğun araç ve yolcu girişi olduğunu ifade etti.

Sınır kapılarındaki trafiğin, ticaretten asayişe kadar pek çok konuyu ilgilendirdiğinin altını çizen Sezer, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Yılbaşından bu yana yolcu trafiğinin her geçen gün arttığına işaret eden Sezer, "Geçen yılın ilk dört ayına göre bu sene yolcu trafiğinde yüzde 15 artış var. Geçen yıl 3 milyon 268 bin yolcu giriş çıkışı söz konusuyken bu sene 3 milyon 758 bin 912 yolcu kapıları kullandı. Sınır kapılarından günlük ortalama 31 bin yolcu giriş çıkış yapıyor. Nisan ayında bu ortalama biraz yükseldi. Nisan ayında toplamda 1 milyon 141 bin 600 yolcu giriş çıkışı var, günlük ise 38 bin yolcu giriş çıkış yapmış." diye konuştu.