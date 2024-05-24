Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de meralarda karaçalı temizliği başlatıldı

        Edirne'de, meralarda otlatma kapasitesini azaltan ve hayvanlara zarar veren karaçalı bitkisinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de meralarda karaçalı temizliği başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, meralarda otlatma kapasitesini azaltan ve hayvanlara zarar veren karaçalı bitkisinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğinde yapılan çalışma kapsamında Keşan Altıntaş köyü merası karaçalı bitkisinden arındırıldı.

        Temizlik çalışmasını takip eden İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, meralardan en iyi şekilde faydalanılmasını amaçladıklarını belirtti.

        Hayvancılığı geliştirmek için birçok çalışma yapıldığını aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

        "Otlatma kapasitesini artırmak, hayvancılığımızı geliştirmek amacıyla müdürlüğümüz tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Meralarımızın bir kısmında yoğun karaçalı sorunu olması mevcut ot verimini azaltmakta, hayvan otlak yerlerinin kullanımını zorlaştırmakta ve hayvanlara zarar vermektedir.

        Bu kapsamda İl Özel İdaresi ve müdürlüğümüz iş birliği ile karaçalı parçalama makinesi kullanılarak mücadele çalışmaları yapılmaktadır. İlk olarak Altıntaş köyünde mera alanlarında hayvanlara zarar veren, otlatmayı engelleyen karaçalıların temizleme çalışmalarına başlanmış olup, ilimiz genelinde programa göre çalışmalarımız yıl boyu sürecektir."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Rusya'dan 'Moskova terör saldırısı' iddiası
        Rusya'dan 'Moskova terör saldırısı' iddiası
        "Kendini affettirdi"
        "Kendini affettirdi"
        Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!
        Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        Çin'in tatbikatı devam ediyor
        Çin'in tatbikatı devam ediyor
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        "Ortalık karışık"
        "Ortalık karışık"
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Fırtına ve hortum vurdu: 5 kişi öldü!
        Fırtına ve hortum vurdu: 5 kişi öldü!
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Karısını öldürüp, intihar etti!
        Karısını öldürüp, intihar etti!
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        17 ile sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        17 ile sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri

        Benzer Haberler

        Edirne'de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Edirne'de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Edirne'de 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
        Edirne'de 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
        Edirne'de polis aracına çapan otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de polis aracına çapan otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilde balık istifi 14 kaçak göçmen ya...
        Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilde balık istifi 14 kaçak göçmen ya...
        Dini nikahlı eşiyle tartışıp evi ateşe veren kişi, alevlerin arasında kalıp...
        Dini nikahlı eşiyle tartışıp evi ateşe veren kişi, alevlerin arasında kalıp...