Edirne'de meralarda karaçalı temizliği başlatıldı

Edirne'de, meralarda otlatma kapasitesini azaltan ve hayvanlara zarar veren karaçalı bitkisinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğinde yapılan çalışma kapsamında Keşan Altıntaş köyü merası karaçalı bitkisinden arındırıldı.

Temizlik çalışmasını takip eden İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, meralardan en iyi şekilde faydalanılmasını amaçladıklarını belirtti.

Hayvancılığı geliştirmek için birçok çalışma yapıldığını aktaran Bayazıt, şunları kaydetti: