Edirne'de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
EDİRNE'de polis tarafından gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
EDİRNE’de polis tarafından gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Ş.D. ve N.R. yönetimindeki araçlar otoyolda durduruldu. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen Ş.D. ve N.R., gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda 200 euro, 7 bin 210 lira ve 1 telsiz ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.D. ve N.R., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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