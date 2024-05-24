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        Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:07 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:07
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        Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Havsa'daki denetimlerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, 40 gram skunk, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli H.K'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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