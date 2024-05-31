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        Edirne Açık Cezaevinde bazı mahkumların rahatsızlanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

        Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunda 128 mahkumun rahatsızlanmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:49 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:49
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        Edirne Açık Cezaevinde bazı mahkumların rahatsızlanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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        Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunda 128 mahkumun rahatsızlanmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, dün yaklaşık 2 bin 500 kişi için hazırlanan fırında tavuk, pirinç pilavı ve karpuzdan oluşan öğle yemeğini hem mahkumlar hem de görevliler yedi.

        Yemekten birkaç saat sonra karın ağrısı şikayetiyle revire başvuran bir mahkum hastaneye sevk edildi, tedavisi sonrası taburcu edildi.

        Mahkumlardan bazıları da akşam saatlerinde bulantı, baş dönmesi, kusma şikayetleri olduğunu belirterek revire başvurdu. 128 mahkum kentteki hastanelere sevk edildi.

        Tedavileri tamamlanan mahkumların tamamı taburcu edildi.

        Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        Cezaevinden incelenmek üzere su ve yemek numunesi alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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