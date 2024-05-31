Edirne Açık Cezaevinde bazı mahkumların rahatsızlanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunda 128 mahkumun rahatsızlanmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, dün yaklaşık 2 bin 500 kişi için hazırlanan fırında tavuk, pirinç pilavı ve karpuzdan oluşan öğle yemeğini hem mahkumlar hem de görevliler yedi.

Yemekten birkaç saat sonra karın ağrısı şikayetiyle revire başvuran bir mahkum hastaneye sevk edildi, tedavisi sonrası taburcu edildi.

Mahkumlardan bazıları da akşam saatlerinde bulantı, baş dönmesi, kusma şikayetleri olduğunu belirterek revire başvurdu. 128 mahkum kentteki hastanelere sevk edildi.