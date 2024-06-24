Edirne'de toplu konutlar yakınındaki tarlada çıkan anız yangını söndürüldü

Buradaki yangın da büyümeden Edirne Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın nedeniyle yaklaşık 90 dekar tarım arazisi ve çok sayıda ağaç zarar gördü.

Edirne'de, yerleşim yeri yakınındaki tarlada çıkan anız yangınında yaklaşık 90 dekar tarım arazisi ve çok sayıda ağaç zarar gördü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.