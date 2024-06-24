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        Edirne'de toplu konutlar yakınındaki tarlada çıkan anız yangını söndürüldü

        Edirne'de, yerleşim yeri yakınındaki tarlada çıkan anız yangınında yaklaşık 90 dekar tarım arazisi ve çok sayıda ağaç zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 20:28 Güncelleme: 24.06.2024 - 20:28
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        Edirne'de toplu konutlar yakınındaki tarlada çıkan anız yangını söndürüldü
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        Edirne'de, yerleşim yeri yakınındaki tarlada çıkan anız yangınında yaklaşık 90 dekar tarım arazisi ve çok sayıda ağaç zarar gördü.

        Kurtuluş Mahallesi TOKİ konutları yakınındaki hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

        Yangın nedeniyle yaklaşık 90 dekar tarım arazisi ve çok sayıda ağaç zarar gördü.

        Öte yandan söz konusu alana yakın hasat edilmemiş buğday tarlasında da yangın çıktı.

        Buradaki yangın da büyümeden Edirne Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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