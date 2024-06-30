Çocuklarıyla girdikleri sınavda üniversiteyi kazanan kadınlar mezuniyet sevinci yaşadı

CİHAN DEMİRCİ - Çocuklarıyla birlikte girdikleri üniversite sınavında Trakya Üniversitesi (TÜ) Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu'nu kazanan 3 kadın, bölümlerini başarıyla tamamladı.

Edirne'de ilerleyen yaşlarına rağmen okumaya karar veren kadınlar, evlatları yaşındaki okul arkadaşlarıyla 2 yıl boyunca geleneksel el sanatları programında eğitim gördü.

Eğitimleri süresince gençlere ve çevresine örnek olan kadınlar, okulu başarıyla bitirmenin sevincini yaşadı.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında düzenlenen mezuniyet töreninde cübbe giyip, kep atan ev hanımlarını hem törene katılanlar hem de akademisyenler tebrik etti.

- "Annemle gurur duyuyorum" Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan mezun olan 3 çocuk annesi Emel Yörüt (45), AA muhabirine, geleneksel el sanatları programını birincilikle tamamladığını söyledi. Kızının da bu yıl Trakya Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulundan mezun olduğunu belirten Yörüt, "Nişantaşı Kız Lisesinden 1996'da mezun oldum. Yıllar sonra kızımla birlikte okumaya karar verdim. Kızımla birlikte mezun olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kızım ortaokuldaydı 'seninle birlikte üniversite okuyacağım' diyordum ve gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.

Kızı Şevval Yörüt de annesiyle güzel bir eğitim süreci geçirdiğini anlattı. Üniversite hayatı boyunca evde birlikte ders çalıştıklarını dile getiren Şevval Yörüt, "Çok duygulandım, annemle gurur duyuyorum." dedi. - "Sınavlara evde ve kütüphanede birlikte çalıştık" Mezunlardan 45 yaşındaki Ayşegül Köker de kızıyla üniversite sınavına girdiğini ve Trakya Üniversitesinde farklı bölümleri kazandıklarını söyledi. Okudukları bölümlerin sınavlarına evde ve kütüphanede birlikte çalıştıklarını belirten Köker, "Kızım, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okuyor. Onun eğitimi devam ediyor ben de üniversite eğitimimi sürdürmek istiyorum." dedi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi Öykü Köker de annesiyle eğitim hayatı boyunca unutulmayacak anılar biriktirdiklerini dile getirdi. - "Üniversite okumak benim çocukluk hayalimdi" Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan mezun olan 49 yaşındaki Ayşe Eşiyok, ortaokul ve liseyi açık öğretim sistemiyle bitirdikten sonra 2 yıl önce oğluyla üniversite sınavına girdiğini belirtti. Oğlunun Dokuz Eylül Üniversitesinde Yazılım Mühendisliği Bölümünü kazandığını dile getiren Eşiyok, şunları kaydetti: