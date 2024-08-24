Hayatını kaybeden Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Akça için mevlit okutuldu
Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü İkamet Çalışma Grup Başkanı Selim Akça için mevlit okutuldu.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü İkamet Çalışma Grup Başkanı Selim Akça için mevlit okutuldu.
Eski Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Eski Cami Müezzini Hasan Cerrah tarafından Mevlid-i Şerif okundu, Akça için dua edildi.
Programa İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Akça'nın mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Cami çıkışında gül suyu ve lokum ikramında bulunuldu.
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