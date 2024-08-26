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        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, göreve başladı:

        Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Hatipler, "Bu kurumu yönetirken en dikkat edeceğim hususların başında liyakat olacağını, bu kürsüden sizlerin huzurunda özellikle vurgulamak istiyorum; çalışanın hakkını vermek her zaman için en büyük düsturum olacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 17:03 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:39
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        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, göreve başladı:
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        Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Hatipler, "Bu kurumu yönetirken en dikkat edeceğim hususların başında liyakat olacağını, bu kürsüden sizlerin huzurunda özellikle vurgulamak istiyorum; çalışanın hakkını vermek her zaman için en büyük düsturum olacaktır." dedi.

        Üniversitenin 11. Dönem Rektörü Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreninde, görevi şahsına tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti, en iyi şekilde hizmet sunarak üniversiteyi daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

        Akademik kariyerinin her aşamasında elinden geldiğince ülkenin gençlerine ve Edirne'ye katkı sağlama gayreti içerisinde olduğunu ifade eden Hatipler, gayretinin temel noktasının insana hizmet etmek olduğunu söyledi.

        - "Makamlar geçici, önemli olan kalıcı izler bırakmak"

        Makam ve koltukların gelip geçici, önemli olanın kalıcı izler bırakmak olduğuna inandığını vurgulayan Hatipler, "Makamların büyüsünün etkisinde kalmadan insan ve öğrenci odaklı bir hizmet görevi geçirmeyi, görevim sona erdiğinde de eserlerimiz ve insan ilişkilerimizde iyi hazırlanmayı umuyor ve arzu ediyorum. Bu kurumu yönetirken en dikkat edeceğim hususların başında liyakat olacağını, bu kürsüden sizlerin huzurunda özellikle vurgulamak istiyorum; çalışanın hakkını vermek, her zaman için en büyük düsturum olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Hatipler, Trakya Üniversitesinin sadece dört duvar arasında eğitim veren bir kurum olmayacağını ifade ederek, üniversitelerinin Balkanlar'a yönelik önemli çalışmalara imza atacağına işaret etti.

        Trakya Üniversitesinin başta Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi olmak üzere tüm kurumlarla uyum içerisinde çalışacağının altını çizen Hatipler, şöyle devam etti:

        "Uyum ve işbirliği, sizlere her zaman için daha çok ve daha iyi hizmet vermenin yollarını açacaktır. Üniversite bir şehrin göz bebeğidir. Onu temsil etmek çok büyük bir sorumluluk gerektirir. Bu sorumluluğun bilincinde olduğunu ve olacağımı bir kere ilan ediyorum.

        Hep birlikte üniversitemizi, ülkemizin ve Balkanlar'ın en iyi eğitim kurumlarından biri yapacağımıza inancım tamdır. Köklü geçmişi, akademik birikimi ve topluma sağladığı katkılarla ülkemizin değerli eğitim kurumlarından biri olan Trakya Üniversitesini hep birlikte hak ettiği noktaya taşıyacağız."

        Üniversitenin 9 ve 10'uncu dönem Rektörü Prof. Erhan Tabakoğlu ise görev süresince hayata geçirdiği çalışmalardan kısaca söz etti.

        Görevde bulunduğu sürece kendisine destek olanlara teşekkür eden Tabakoğlu, "Üniversitemizin geleceğini daha ileriye taşımak için benimle birlikte gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum. Eğer benim hakkım geçtiyse hakkım helal olsun." dedi.

        Konuşmaların ardından Tabakoğlu, Hatipler'e rektörlük cübbesini giydirdi.

        Tabakoğlu'na yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eden Edirne Valisi Yunus Sezer de Hatipler'e yeni görevinde başarılar diledi.

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