Edirne İl Özel İdaresi'nin yol yapım çalışmaları sürüyor
Edirne İl Özel İdaresi'nin köylerdeki yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Edirne İl Özel İdaresi'nin köylerdeki yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri bozulan ve eskiyen yollara sıcak asfalt ve 1. kat asfalt serimi gerçekleştiriyor.
Ekipler çalışmaları kapsamında Keşan ilçesine bağlı Erikli ve Suluca köyleri arasındaki 5 kilometrelik yola 1. kat asfalt atıldı.
Yol yapım çalışmalarının süreceği belirtildi.
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