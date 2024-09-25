Edirne açıklarında lastik bottaki 27 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına kaçmak isteyen 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına kaçmak isteyen 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvelik Gözetleme İstasyonu'ndan yapılan kontrolde Enez açıklarında bot tespit edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, botta 11'i çocuk 27 düzensiz göçmeni yakalandı.
Sahil Güvenlik botuna alınarak Enez Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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