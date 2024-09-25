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        Edirne açıklarında lastik bottaki 27 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına kaçmak isteyen 27 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:46 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:51
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        Edirne açıklarında lastik bottaki 27 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına kaçmak isteyen 27 düzensiz göçmen yakalandı.

        Enez Sahil Güvelik Gözetleme İstasyonu'ndan yapılan kontrolde Enez açıklarında bot tespit edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, botta 11'i çocuk 27 düzensiz göçmeni yakalandı.

        Sahil Güvenlik botuna alınarak Enez Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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