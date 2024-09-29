Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki gün önce Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi Sayıştay başdenetçisi F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen F.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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