CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taybıllı, mesajında her 8 kadından 1’inin meme kanseri riski taşıdığını belirtti.

Meme kanserinin erken teşhisle tedavi edilebileceğini ifade eden Taybıllı, şunları kaydetti:

"Sevgili kadınlar, kendinize şu soruyu sorun, 'en son ne zaman tarama yaptırdım?' Bugün bu adımı atmazsanız, yarın çok geç olabilir. Kendi sağlığınızın sorumluluğunu alın. Unutmayın, sevdiklerinizin size ihtiyacı var. Kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırın, düzenli kontrolleri ihmal etmeyin. Gelin bu Ekim ayı sadece farkındalık ayı olmasın, harekete geçme ayı olsun. Bu ay, pembe kurdeleyle sadece farkındalık yaratmakla kalmayın, bir yaşamı kurtarma yolunda ilk adımı atın. Fark etmek bir hayat kurtarabilir, belki de sizin hayatınızı."

- Tekin'den Mimarlar Odası'na ziyaret Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği'ni ziyaret etti. Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, yaşam alanlarını şekillendiren, geleceğin mimarlarını yetiştiren, kamu kurum ve kuruluşlarında karar verici olarak yer alan mimarların Dünya Mimarlık Günü'nü kutladıklarını belirtti. Mimarların birçok alanda insanlığa hizmet ettiklerini aktaran Tekin, "Yönetim kurulu üyeleri ile yaptığımız görüşmede, mesleki konular, yürütülen yerel politikalar, yaklaşım biçimleri ve ülke gündemi gibi konular konuşuldu. Kıymetli Atilla Ergin ve yönetim kurulu üyelerine nazik kabullerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

- Keşan DOÇEK Dağ Bisikleti Festivali yarın başlayacak Keşan DOÇEK (Doğa Çevre ve Kültür Derneği) tarafından bu yıl 11’ncisi düzenlenen dağ bisikleti festivali yarın başlayacak. Cennet Parkı’nda 12.00'de başlayacak festivalde bisikletçiler, Kurtuluş Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, İsmail Saraç Caddesi ve Anafartalar Caddesi'nden geçerek parkura devam edecek. Yunanistan, Bulgaristan, İngiltere ve Almanya ve Türkiye'den yaklaşık 250 kişinin katılacağı festivalde özel olarak hazırlanmış dağ bisikleti parkurları geçilecek.