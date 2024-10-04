Edirneli şekerlemeci Arif Meriç yıllardır ürettiği kadayıflı çikolataya ilgi artınca üretimini artırdı.

Meriç, AA muhabirine Kıyık Caddesi'ndeki imalathanesinde üretimini yaptığı çikolatayı satışa sunduğunu söyledi.

Yıllardan beri tatlı sektöründe faaliyet gösterdiğini, genellikle tarihi tatlılar ürettiğini belirten Meriç, "Dünyanın her yerinde meşhur olmuş Dubai çikolatası var, meğer biz bunu yapıyormuşuz. İsmi çıkınca biz de şaşırıp kaldık." dedi.

Meriç, daha önceden yaptığı çikolatanın meşhur olmasıyla bu ürünü Dubai çikolatası ismiyle hazırlamaya karar verdiğini dile getirdi.

İyi bir Dubai çikolatası için en iyi malzemelerin kullanılması gerektiğini anlatan Meriç, "Tereyağınız yayık tereyağı olacak, içine girecek fıstık Antep fıstığıdır. Baklavalarda kullandığımız bu fıstık mutlaka çikolatanın içinde olacak ve içerisinde yerli tahin olacak. Tahin dökerken ip gibi uzayacak. Çifte kavrulmuş kadayıfımızı da tereyağı ile karıştırıyoruz." dedi. Malzemelerin hepsini sütlü çikolata ile birleştirerek Dubai çikolatasını hazırladıklarını ifade eden Meriç, "Karıştırdığımız malzemeleri kalıplara döküp çikolatamızı hazırlıyoruz. Çikolatayı yerken kadayıfı ve tahini fıstığı hissediyorsunuz. Biz bunu 40 seneden beri yapıyoruz. Edirneli Arif Usta olarak diyorum ki demek güzel bir şeye imza atmışız ve bugün dünya bu çikolatanın peşinde. Yayık tereyağı, kadayıf Antep fıstığı hepsi bir araya gelince size afiyetle yemek, yanında sade bir kahveyle keyfetmek düşüyor." diye konuştu.

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