Edirne'de Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla spor etkinlikleri düzenlendi

Etkinliğe Vali yunus Sezer ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da katıldı.

Yürüyüş programının ardından öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ile beraber geleneksel oyunlar oynadı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fiziksel aktivitelerin artırılarak sağlıklı ve hareketli yaşam kültürüne katkı sunması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlik yürüyüş programıyla başladı.

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