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        Edirne'de Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla spor etkinlikleri düzenlendi

        Edirne'de, Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda spor etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 13:54 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:01
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        Edirne'de Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla spor etkinlikleri düzenlendi
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        Edirne'de, Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda spor etkinlikleri düzenlendi.

        Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fiziksel aktivitelerin artırılarak sağlıklı ve hareketli yaşam kültürüne katkı sunması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlik yürüyüş programıyla başladı.

        Yürüyüş programının ardından öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ile beraber geleneksel oyunlar oynadı.

        Etkinlik kapsamında Trakya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri de katılımcılara spor branşları hakkında bilgiler verdi.

        Etkinliğe Vali yunus Sezer ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da katıldı.

        Galeri
        Galeri

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