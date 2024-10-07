Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Yeniden Refah Partisi Edirne İl Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:45 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Edirne İl Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        İl Başkanı Hakan Çalışkan, Eski Cami önünde yaptığı açıklamada, saldırılarda binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        Çalışkan, İsrail'in insanlığa karşı suç işleyerek hiçbir kural ve kurumu tanımadığını ifade etti.

        İsrail'in tüm insanlığın gözü önünde soykırım yapmaya devam ettiğini belirten Çalışkan, "Dünyanın neresinde olursa olsun başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivillere yönelik gerçekleştirilen tüm saldırıları kınıyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır." diye konuştu.

        - "Uygulamalı Erasmus+ Proje Yazma Eğitimi" programı

        Edirne Belediyesi tarafından "Uygulamalı Erasmus+ Proje Yazma Eğitimi" programı düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda eğitmen Işı Tarcan katılımcılara proje yazma teknikleri, başvuru süreçleri ve uluslararası işbirlikleri konularında bilgiler verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, vatandaşların uluslararası projelerde daha etkin hale gelmesini önemsediklerini belirtti.

        Eğitimlerin süreceğini aktaran Akın, "Erasmus gibi programlar, hem kişisel gelişim hem de kentimizin uluslararası alanda tanıtımı için büyük fırsatlar sunuyor. Bu eğitimde emeği geçen tüm eğitmenlerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Edirne'nin her alanda gelişimi için çalışmaya ve bu tür fırsatları sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!
        3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya'da AK Parti teşkilatları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını...
        Trakya'da AK Parti teşkilatları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını...
        Edirne'de Türk Kızılaydan okula kan bağışçısı getiren öğrenciye madalya
        Edirne'de Türk Kızılaydan okula kan bağışçısı getiren öğrenciye madalya
        Edirne'de polisin hedefi olay yerine 2 dakikada ulaşmak
        Edirne'de polisin hedefi olay yerine 2 dakikada ulaşmak
        Edirne'de "Amatör Spor Haftası" açılış programıyla başladı
        Edirne'de "Amatör Spor Haftası" açılış programıyla başladı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa