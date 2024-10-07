Edirne'nin yasa dışı göç rotasından çıkarılması için mücadele devam ediyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Edirne alınan tedbirlerle yüzde 86 oranında göçmen rotası olmaktan çıkmış durumda, geçen yıla kıyasla gelen yasa dışı göçmen sayısında yüzde 86 azalma söz konusu." dedi.

Vali Sezer, Eylül Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrası Valilikte yaptığı basın açıklamasında, yasa dışı göçle mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Yasa dışı göçte temel hedefin Edirne'yi göç rotasından çıkarmak olduğuna dikkati çeken Vali Sezer, "Mücadele ne kadar artarsa yasa dışı gelişler de o oranda azalıyor." dedi.

Geçmiş döneme kıyasla önemli başarılar elde edildiğinin altını çizen Sezer, insan kaçakçılarıyla olan mücadelenin de etkin şekilde devam ettiğini vurguladı.

Yasa dışı göçle mücadeleden ayrıntılar veren Sezer, "Organizatörlerle ilgili planlı çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl 9 ay içerisinde 543 organizatörü yakaladık, bu büyük bir rakam. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalamada yüzde 50 artış var. Organizatörle mücadele yasa dışı göçün ivmesini kırıyor." diye konuştu.

Sezer, yasa dışı göçmen kaçakçılığının genellikle kiralık ve ticari araçlarla yapıldığının altını çizerek, bu yılın 9 ayında 2'si tekne, 6'sı bot olmak üzere 280 araca yasa dışı göçte kullanıldığı için işlem yapıldığını belirtti.