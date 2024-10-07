Edirne'de gıda laboratuvarında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Olayda gıda mühendisi ve İstanbul'dan cihaz kurulumu için gelen 2 tekniker yaralandı.

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