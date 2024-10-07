Edirne'de gıda laboratuvarında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı
Edirne'de bir gıda laboratuvarında meydana gelen asit kaynaklı patlama sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de bir gıda laboratuvarında meydana gelen asit kaynaklı patlama sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tayakadın köyü yakınındaki depolama alanında faaliyet gösteren gıda laboratuvarının kimyasal malzeme bölümünde asit kaynaklı patlama yaşandı.
Olayda gıda mühendisi ve İstanbul'dan cihaz kurulumu için gelen 2 tekniker yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
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