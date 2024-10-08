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        Edirne'de Filistin'e destek amacıyla "Ya Zafer Ya Şehadet" programı düzenlendi

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince, Filistin'e destek amacıyla "Ya Zafer Ya Şehadet" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 09:28 Güncelleme: 08.10.2024 - 09:51
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        Edirne'de Filistin'e destek amacıyla "Ya Zafer Ya Şehadet" programı düzenlendi
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        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince, Filistin'e destek amacıyla "Ya Zafer Ya Şehadet" programı gerçekleştirildi.

        Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle süren programda konuşan AGD Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        Filistin'in yanında İsrail'in karşısında olduklarını belirten İriş, "Nerede yarasını sarmaya çalışan bir mazlum varsa, nerede davasında haklı biri varsa yanındayız. Mazlumlara destek olan bizler bugün de Aksa Tufanı Harekatı'nın en büyük destekçisiyiz. Biz Aksa Tufanı Harekatı'nın yanında değil bizzat merkezindeyiz. İşte bu bilinçle bir senedir her anımızı Gazze cihadı ile geçiriyor, mazlumlarla ağlıyor, mücahitlerle seviniyoruz." dedi.

        İriş, İsrail'in er ya da geç yıkılacağını ve Filistin topraklarının nehirden denize özgürlüğüne kavuşacağını ifade etti.

        Programda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Şahin ve Doç. Dr. Bekir Gündoğmuş da birer konuşma yaptı.

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        Galeri
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