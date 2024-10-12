Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Spor Salonundaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası dolayısıyla "Sporun Enleri" programı düzenlendi.

Siber suçların hızla arttığı ve toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlenmesi gerektiği vurgulanan seminerde, dolandırıcılık çeşitleri ve güvenlik yazılımlarının öneminden bahsedildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'ndeki seminerde Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sunum gerçekleştirdi.

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