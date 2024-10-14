Trakya Üniversitesi Hastanesinde "refakatçi öğrenci" uygulaması başladı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde başlatılan "refakatçi öğrenci" uygulamasıyla, kuruma başvuran hastalara işlemleri sırasında hastaneyi tanıyan öğrenciler rehberlik ediyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, uygulamanın başlaması dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, 63 öğrencinin mesai saatleri içinde hastalara refakat ederek onlara her konuda yardımcı olacaklarını söyledi.

Uygulamayla hastalara tabiri caizse "VIP muamele" yapacaklarını belirten Hatipler, "Hastalarımız hastanemize geldikleri andan itibaren bizim çok önemli konuklarımız olarak karşılanacaklar. Hastanenin girişinden itibaren, almayı düşündükleri hizmetler bitene kadar öğrencilerimiz onlara hizmet edecekler ve yine aldıkları yere bırakacaklar. İhtiyaç halinde hastalarımızı tekerlekli sandalyeyle taşıyarak bu görevi icra edecekler. Hangi servise gideceklerse o servise kadar öğrencilerimiz hastalarımıza eşlik edecek." diye konuştu.

Refakatçi öğrencilerden Dilan Belet de gideceği birimi bilmeyen hastalara yardımcı olarak eşlik ettiklerini belirtti.

Uygulamayı sürekli hale getireceklerini ifade eden Hatipler, "Bu uygulama kesintisiz olarak devam edecek. Çünkü bizim çalışma anlayışımızın temeli bu aziz milletimize hizmet etme, milletimizin hak ettiği, layık olduğu hizmeti eksiksiz olarak alması üzerine kurulu." dedi.

Yaşlı hastalara da tekerlekli sandalyeyle yardımcı olduklarını anlatan Belet, "Asgari ücretin dörtte biri ücret alıyoruz, her öğrenci burs almadığı için bütçesine katkı oluyor. Yardım ettiğimiz hastaların duasını da alıyoruz bu da bizim için çok değerli." şeklinde konuştu.

Büşra İşlen de hastaneyi daha sıcak bir ortama çevirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Oğlunu doktora getiren Deniz Huruzoğlu da refakatçi öğrenci uygulamasının hastaneyi bilmeyenler için faydalı olduğunu belirtti.