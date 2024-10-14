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        Edirne'de otomobilin gizli bölmesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de, otomobilin gizli bölmesinde Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, 2 Bulgaristan vatandaşı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:33 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:38
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        Edirne'de otomobilin gizli bölmesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de, otomobilin gizli bölmesinde Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, 2 Bulgaristan vatandaşı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan plakalı bir otomobilde arama yaptı.

        Aramada, aracın altında oluşturulmuş gizli bölmeye gizlenmiş 2 Suriye uyruklu bulundu.

        Gözaltına alınan Bulgaristan uyruklu A.A.N. ve K.İ.C, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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