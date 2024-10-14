Edirne'de otomobilin gizli bölmesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, otomobilin gizli bölmesinde Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, 2 Bulgaristan vatandaşı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan plakalı bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, aracın altında oluşturulmuş gizli bölmeye gizlenmiş 2 Suriye uyruklu bulundu.

Gözaltına alınan Bulgaristan uyruklu A.A.N. ve K.İ.C, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.