Trakya Üniversitesi Rektörü Hatipler'den BAYKAR tesisine ziyaret
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Keşan ilçesindeki BAYKAR Uçuş Eğitim ve Test Merkezini ziyaret etti.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Keşan ilçesindeki BAYKAR Uçuş Eğitim ve Test Merkezini ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hatipler ve akademisyenlerden oluşan heyet yapılacak iş birliği konularında merkez yöneticileriyle bilgi alışverişinde bulundu.
Mekatronik, mühendislik ve meslek yüksekokullarındaki ilgili birim öğrencilerinin staj gördüğü tesisleri gezen Hatipler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Önceki yıllarda tesislerde staj görüp daha sonra işe başlayan Burak Özbay, Oktay Can, Cihan Savaş ve Raşit Hancıoğlu'yla da görüşen Hatipler, öğrencileri kutlayarak çalışmalarında başarı diledi.
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