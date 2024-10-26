Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Trakya Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünü kutlarken aynı zamanda kalplerde derin yaralar açan TUSAŞ saldırısının acısının yaşandığını belirtti.

Zor günlerin birlik beraberlikle atlatılacağını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"TUSAŞ saldırısı, ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanların ne kadar alçakça işlere imza atabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu saldırı sadece bir kuruma değil tüm milletimize yapılmış bir saldırıdır. Ancak bizler bu tür olaylara karşı daha da kenetlenerek, birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edeceğiz.