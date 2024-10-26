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        Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

        Trakya Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:34
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        Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
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        Trakya Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Doğan, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünü kutlarken aynı zamanda kalplerde derin yaralar açan TUSAŞ saldırısının acısının yaşandığını belirtti.

        Zor günlerin birlik beraberlikle atlatılacağını belirten Doğan, şunları kaydetti:

        "TUSAŞ saldırısı, ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanların ne kadar alçakça işlere imza atabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu saldırı sadece bir kuruma değil tüm milletimize yapılmış bir saldırıdır. Ancak bizler bu tür olaylara karşı daha da kenetlenerek, birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edeceğiz.

        Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri, büyük bir devrim ve milletimize eşsiz bir armağan olan cumhuriyetimizin ilanının 101. yılını birlikte kutlamanın mutluluğunu, coşkusunu ve heyecanını yaşıyoruz."

        - Türkiye Yerel Basın Birliği

        Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Demir, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yaşının gururla kutlandığını belirtti.

        Cumhuriyeti ve cumhuriyetin tüm kurumlarını, birlik ve beraberlik içinde korumanın azmi ve kararlılığı içinde çalışacaklarını aktaran Demir, "Ülkemiz insanlarının çağdaş dünya ile bütünleşmesinin ve uygarlığın tüm nimetlerinden en üst düzeyde yararlanmasının da yine cumhuriyet şemsiyesi altında kenetlenerek çok çalışmaktan geçeceği asla unutulmamalıdır. Bu duygularla, cumhuriyet coşkusu içinde çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılını kutluyor tüm Keşanlı vatandaşlarımızla birlikte cumhuriyet coşkusunu yüreğinde yaşayan herkese, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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