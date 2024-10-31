İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Kel Aliço Güreş Ağası Oğuz Erdinç ve TOBB Edirne Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Salih Görkem Aras'ı makamında kabul etti.

Erdinç, ziyarette, yağlı güreşlere verdiği destekten dolayı Kerman'a teşekkür etti.

Kel Aliço'nun anısını gerçekleştirilen 23. İpsala Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri'ne yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Erdinç, güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kerman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Yol yapım çalışması

Keşan'da yol yapım çalışmaları sürüyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, Evreşe Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yolun yenilenmesi ile Keşan Devlet Hastanesine ulaşımın da daha hızlı ve konforlu olacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu önemli güzergahta ulaşım kalitesini artırmak, trafik güvenliğini sağlamak ve hastaneye erişimi hızlandırmak amacıyla yapılan çalışmalarımız devam ediyor. Modern altyapı ve kaliteli asfalt malzemesi kullanılarak sürdürülen bu çalışmalar sayesinde yol kullanıcıları konforlu bir ulaşım sağlamayı hedefliyoruz."