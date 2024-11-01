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        GÜNCELLEME - Edirne'de giydikleri kostümlerle vatandaşları korkutan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Edirne'de, "Cadılar Bayramı" programına katılmak için kar maskesi ve çelik yelek görünümlü kıyafet giyip oyuncak uzun namlulu silah taşıyan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 12:15 Güncelleme: 01.11.2024 - 12:15
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        GÜNCELLEME - Edirne'de giydikleri kostümlerle vatandaşları korkutan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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        Edirne'de, "Cadılar Bayramı" programına katılmak için kar maskesi ve çelik yelek görünümlü kıyafet giyip oyuncak uzun namlulu silah taşıyan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bazı vatandaşlar polise, kentte araç içerisinde kar maskeli ve ellerinde silah olan şüphelilerin dolaştığı yönünde ihbarda bulundu.

        Söz konusu araç 1. Murat Mahallesi'nde Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Araçtaki kar maskeli, çelik yelek görünümlü kıyafetli ve ellerinde oyuncak silah olduğu belirlenen K.A. ve E.Ş. yakalandı.

        Zanlılar "Halkı korku ve paniğe sevk etme" suçundan gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ifadesinde İstanbul'un Silivri ilçesinden Edirne'deki bir eğlence merkezinde düzenlenen "Cadılar Bayramı" programına katılmak üzere geldiklerini söyledikleri öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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