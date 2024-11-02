Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde şüpheli görülen kişilerin sorguları yapıldı, 92 personelin katılımıyla 17 adreste arama gerçekleştirildi.
Polis ekipleri denetimlerde 18 uyuşturucu hap ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Adreslerde yapılan aramalarda da ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve 4 telsiz ele geçirildi.
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