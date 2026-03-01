Canlı
        Edirne Haberleri

        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü ve araç sahibine 490 bin lira ceza kesildi

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü ve araç sahibine 490 bin lira ceza kesildi.

        Giriş: 01.03.2026 - 16:45
        Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Mescit Mahallesi'nde trafiği tehlikeye düşüren otomobili takibe aldı.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil terk edilmiş halde bulundu.

        Araç sürücüsü K.C. ekiplerce yakalanarak polis merkezine götürüldü.

        Yapılan kontrolde 1.9 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye ve araç sahibine Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 490 bin lira ceza kesildi.

        Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı, araç da trafikten men edildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

