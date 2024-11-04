Edirne'de beşinci kattan düşerek yaşamını yitiren 2 yaşındaki Metehan son yolculuğuna uğurlandı

Baba sanayi sitesi esnaflarından İlkay ve Türk Kızılay çalışanı annesi Özge Gürtunca taziyeleri kabul etti. Anne ve baba tören sırasında gözyaşlarını tutamadı. Özge Gürtunca yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

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