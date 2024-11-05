Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

CHP'li üyeler stadyumda eksiklerin olduğunu belirtirken AK Partili üyeler ise stadyumun herhangi bir eksiğinin olmadığını savundu.

Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı İrfan Yeğitoğlu, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde spor sahalarının durumu hakkındaki komisyon raporunu sundu.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda 2025 Mali Yılı Yatırım Programı konulu teklif görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi.

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