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        Edirne'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Edirne kaçak tütün ve sigara operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 10:58 Güncelleme: 17.11.2024 - 11:04
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        Edirne'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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        Edirne kaçak tütün ve sigara operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde 9 adreste arama yaptı.

        Aramada, 29 bin 60 dolu makaron, 103 bin 950 boş makaron, 6 sigara sarma makinesi, sigara paketleme makinesi, 40 kilogram kıyılmış tütün, 186 boş sigara kutusu, paketlemede kullanılan 1090 kilitli poşet ve 28 kesilmiş bandrol ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 7 zanlıya adli işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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