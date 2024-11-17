Edirne'de asayiş

Aracına başka bir araç tarafından çarpıldığını gören N.D. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi önüne aracını park eden N.D, muayenesinin ardından aracını park ettiği yere geldi.

Edirne'de bir kişi aracına çarpıp kaçan sürücünün bulunması için şikayette bulundu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'ndaki denetimde durdurdukları aracın sürücüsünün 1 promil alkollü olduğunu tespit etti.

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