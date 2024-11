Edirne'de protokol üyeleri 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajı yayımladı

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında, eğitim ve öğretimin değişen, gelişen dünyaya uygun olarak sürekli kendisini yenileyen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen, topluma yön veren önemli bir süreç olduğunu belirtti.

Öğrencilerinin hayatında önemli izler bırakan öğretmenlerin ülkenin dört bir yanında fedakarca çalıştığını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin çocuklarımızı her daim sorumluluk duygusuna sahip, vatan millet sevgisi ile yetiştirmeye devam edeceklerine gönülden inanıyorum. Bu vesileyle, insanlığın en değerli ve kıymetli mesleğini icra eden, kendilerini öğrencilerine adamış olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.

"Onlar sadece öğreten değil, hayal kurmayı, pes etmemeyi ve her durumda yeniden başlamayı öğreten kahramanlardır. Her sabah yeni bir umutla sınıfa giren, her öğrenciyi geleceğin bir ışığı olarak gören öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek az. Sizler, bu ülkenin gerçek mimarlarısınız. Karanlığa meydan okuyarak geleceği aydınlatan, ellerindeki meşaleyle umudu taşıyan tüm öğretmenlerimize minnettarız.